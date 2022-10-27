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Haberler Galeri Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber!

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber!

Bir dönemin sevilen programı 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. 87 yaşındaki ünlü ismin geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:16
Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber!

"Kafanı emme basma tolumba gibi sallama" sözüyle gönüllere taht kurmuş olan Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi.

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Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber!

Ünlü sunucu bir süredir rahatsızdı ve bu sebeple hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber!

Erkan Yolaç, torununun doğumu için Amerika'ya gitmişti.

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber!

Ünlü isme burada zatürre teşhisi konuldu. Yüksek ateş sebebiyle bilincini kaybeden Yolaç, hemen hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber!

Sevilen sunucunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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