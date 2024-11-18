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Wanda Nara Icardi'den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve eşi Wanda Nara cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nara'nın mesaj ifşasının ardından şimdi de boşanma talepleri ortaya çıktı. İddiaya göre Nara, boşanmak için adeta servet istiyor. İşte Wanda Nara-Mauro Icardi cephesinde yaşananlar...

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Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Nara'nın 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmesi Icardi'yi çıldırtmıştı. Kıskançlık krizine giren yıldız golcünün Nara'nın evini bastığı sonrasında da karakolluk oldukları iddia edilmişti.

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Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

SÜRPRİZ AŞK ORTAYA ÇIKTI
Wanda Nara, Arjantinli yıldız golcü Icardi'den ayrıldıktan sonra kendisinden 13 yaş küçük şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İkilinin sarmaş dolaş olduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

İlişkinin ortaya çıkmasının ardından Nara hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Arjantin medyasının iddialarına göre Wanda Nara, genç sevgilisinden 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor.

Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlatmıştı. Wanda Nara'nın Icardi hakkında şikayet oluşturduğu ve yıldız futbolcunun 15 Kasım'da Buenos Aires'te mahkemeye çıkacağı açıklanmıştı.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Icardi'nin katılmadığını söyledi.

Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

Rosenfeld, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." demişti.

Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

NARA BOŞANMAK İÇİN SERVET İSTİYOR

Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisinden son dakika haberi geldi. İddiaya göre, çift boşanma kararı aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre; Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istiyor.

Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak.

Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde değerlendirildi:

- 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.

- 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç.

- 20 milyon euro PSG'ye transferden elde edilen kazanç.

Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

- Üç malikane: İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te. Toplamda yaklaşık 10 milyon Euro değerinde.

- 1 milyon euro civarında üç lüks araç.

- Icardi'nin şu anda oynadığı kulüp Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı.