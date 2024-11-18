Wanda Nara Icardi’den boşanma şartlarını açıkladı! Servetin yarısını istiyor

NARA BOŞANMAK İÇİN SERVET İSTİYOR

Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisinden son dakika haberi geldi. İddiaya göre, çift boşanma kararı aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre; Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istiyor.