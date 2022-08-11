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Haberler Galeri Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!

Usta sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile birliktelik yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çiftin cephesinde gelişme yaşandı. İkiliyi, sosyal medya hamlesi ele verdi.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:13 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:00
Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Yasemin Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!

32 yaşındaki Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ikinci kez ayrıldığı ortaya çıktı.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!

Haziran ayında Güleç'le fotoğrafını "Ne güzel şey seni sevmek" diye paylaşan güzel oyuncu, sevgilisini takipten çıktı.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!

Daha sonra Güleç de Yasemin Allen'i takip etmeyi bıraktı.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!

Sosyal medyada, "Çiftin ilişkisine nazar değdi" yorumları yapıldı.

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