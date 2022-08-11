Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç cephesinde gelişme!
Usta sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile birliktelik yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çiftin cephesinde gelişme yaşandı. İkiliyi, sosyal medya hamlesi ele verdi.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:13Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:00
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Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Yasemin Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapmıştı.