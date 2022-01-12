Haberler Galeri Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Yeşilçam'da Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimlerin filmlerinde rol alan ve hemen hemen herkesin gördüğü zaman tanıdığı ancak ismini bilmediği oyuncuları sizler için derledik.