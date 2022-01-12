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Haberler Galeri Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Yeşilçam'da Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimlerin filmlerinde rol alan ve hemen hemen herkesin gördüğü zaman tanıdığı ancak ismini bilmediği oyuncuları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:44
Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Ali Şen

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Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Feridun Çölgeçen

Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Feridun Karakaya

Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Kazım Kartal

Yeşilçam filmlerinin isimsiz kahramanları! Herkes onları tanıyor ama gerçek adlarını biliyor musunuz?

Necdet Tosun

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