Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı

Lise mezunu olan Betül Şahin, usta aktör Can Gürzap'tan diksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda eğitim almıştır. Yılan Hikayesi dizisinin Komiser Başak karakteri ile tanınan Betül Şahin, daha sonra başka projelerde de yer almayı başarmıştır. Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol almıştır.

İŞTE BETÜL ŞAHİN'İN SON HALİ