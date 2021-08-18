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Haberler Galeri Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı

Türk dizi tarihinin en iyi dizileri arasında yer alan Yılan Hikayesi'nde polis Başak'ı canlandıran Betül Şahin sosyal medyayı salladı. İşte Yılan Hikayesi'nin komiser Başak'ı Betül Şahin'in son haliyle görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:50
Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı

Bir dönem ekranlarda fırtınalara estiren Yılan Hikayesi'nde komiser Başak karakterini canlandıran Betül Şahin çok değişti.

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Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı

BETÜL ŞAHİN KİMDİR?

Betül Şahin, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır.

Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı

Lise mezunu olan Betül Şahin, usta aktör Can Gürzap'tan diksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda eğitim almıştır. Yılan Hikayesi dizisinin Komiser Başak karakteri ile tanınan Betül Şahin, daha sonra başka projelerde de yer almayı başarmıştır. Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol almıştır.

İŞTE BETÜL ŞAHİN'İN SON HALİ

Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı
Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin son haliyle şaşırttı
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