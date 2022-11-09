Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası
Şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile boşanması sonrası magazin dünyasında adını sık sık duyuran isimlerden. Geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisine katılan Bastık'ın oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:05Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:23
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası
Menajeri Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık, 1 yıl sonra boşanma kararı almış ve çift yollarını ayırmıştı.