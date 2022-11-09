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Haberler Galeri Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası

Şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile boşanması sonrası magazin dünyasında adını sık sık duyuran isimlerden. Geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisine katılan Bastık'ın oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:23
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan aşk bombası

Menajeri Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık, 1 yıl sonra boşanma kararı almış ve çift yollarını ayırmıştı.

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Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan aşk bombası

Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık'ın, Seren Dal ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. İkili, aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaşmıştı.

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan aşk bombası

SAATLERCE DANS ETTİLER

İkilinin sevgili olduğu konuşulurken Zeynep Bastık bu kez de önceki akşam Umut Kurt'un eşi Melisa İnci'nin 30'uncu yaş gününde Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaştı.

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan aşk bombası

İkili partide önce baş başa verip sohbet etti, sonra da saatlerce dans etti.

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk bombası
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan aşk bombası

GÖZLERİNİ ALAMAMIŞTI

Uraz Kaygılaroğlu geçen ay da Zeynep Bastık'ı Harbiye Açık Hava'da izlemiş, sahneden gözlerini alamamıştı.

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