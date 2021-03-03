  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Modifiye sevenlerin dudaklarını uçuklatan inanılmaz değişim herkesten tam not aldı. Eski otomobillere düşkün olan bir adam külüstür bir aracı satın aldı. Sadece 1200 TL verip aldığı otomobil görenleri dehşete düşürdü. Herkesin ilk başta çılgın gözüyle baktığı modifiye uzmanı olmaz denileni yaptı ve herkesin takdirini kazandı. Hurda araçtan servete dönüştürdüğü otomobilini sosyal medya hesabından paylaşan kişi, yeni arabasına gelen milyonluk teklifleri tek tek reddetti. İşte gören herkesin 'yok artık' dediği o inanılmaz değişim.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:35
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...
Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...