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1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Modifiye sevenlerin dudaklarını uçuklatan inanılmaz değişim herkesten tam not aldı. Eski otomobillere düşkün olan bir adam külüstür bir aracı satın aldı. Sadece 1200 TL verip aldığı otomobil görenleri dehşete düşürdü. Herkesin ilk başta çılgın gözüyle baktığı modifiye uzmanı olmaz denileni yaptı ve herkesin takdirini kazandı. Hurda araçtan servete dönüştürdüğü otomobilini sosyal medya hesabından paylaşan kişi, yeni arabasına gelen milyonluk teklifleri tek tek reddetti. İşte gören herkesin 'yok artık' dediği o inanılmaz değişim.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





