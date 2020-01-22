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1977 model Toros aracını değiştirdi! Şimdi paha biçilemiyor...

1977 model Toros aracını öyle bir şeye dönüştürdü ki teklif üstüne teklif yağıyor. Trabzon'da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:43
1977 model Toros aracını değiştirdi! Şimdi paha biçilemiyor...

TOROS TARİHÇE

Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Ülkemizde Toros modelinin satışları şubat 1989 tarihinde başlamış, aynı tasarım 1990 yılında Renault 12 GTL adıyla Arjantin`de de üretilmiştir.Renault 12 Toros`un başlıca yenilikleri olarak 5 ileri vitesli şanzıman, ön ve arkada plastik tamponlar, plastik basamak eşiği genişleticisi ile SW modellerindeki port bagaj eklentisini sayabiliriz.Renault 12 Toros modelinin üretimi 2000 yılının şubat ayında sona ermiştir. Bu tarihten itibaren dünyada Renault 12 adıyla araç üretilmemiş, ancak Dacia adıyla Renault 12 lisanslı araçların üretimi 2006 yılına kadar devam etmiştir.

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1977 model Toros aracını değiştirdi! Şimdi paha biçilemiyor...

1977 model Toros marka eski bir otomobil alan Türkmen, Karadenizli zekasına yeni bir örnek gösterdi.

1977 model Toros aracını değiştirdi! Şimdi paha biçilemiyor...

Aracın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

1977 model Toros aracını değiştirdi! Şimdi paha biçilemiyor...

Türkmen, karlı yaylalarda kullanmak için Toros marka aracına işçiliğini kendi yaparak palet taktı. Paletli torosun direksiyonunu da iptal eden makas ustası, tank düzeneğine benzer fren sistemi ile aracın dönmesini sağlıyor.

1977 model Toros aracını değiştirdi! Şimdi paha biçilemiyor...

Çekici yardımıyla paletli aracını Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylasına çıkartan Türkmen, aracın test aşamalarını gerçekleştirdi.

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