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50 bin TL altındaki otomobiller! İşte en ucuz ikinci el arabalar....
50 bin TL altındaki ikinci el otomobiller yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araç fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 50 bin TL altındaki en ucuz otomobiller....
Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:46Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:55
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50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....
İşte piyasada satılan en ucuz bazı ikinci el otomobil modelleri...