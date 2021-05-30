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Haberler Galeri 50 bin TL altındaki otomobiller! İşte en ucuz ikinci el arabalar....

50 bin TL altındaki otomobiller! İşte en ucuz ikinci el arabalar....

50 bin TL altındaki ikinci el otomobiller yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araç fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 50 bin TL altındaki en ucuz otomobiller....

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:46 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:55
50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....
50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....

İşte piyasada satılan en ucuz bazı ikinci el otomobil modelleri...

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50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....
50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....

FIAT

2012 model Fiat Albea'larda 50 bin liranın altında hasar boya durumuna göre değişen araçlar mevcut. 50 bin lira altında 2013 model Fiat Linea'lar da var.

50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....
50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....

RENAULT

50 bin lira altında 2012 model Renault Symbol de yer alıyor. Vatandaşlar, araç fiyatları yükselince hasarlı ya da boyalı araçları radarına aldı.

50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....
50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....

DACIA

2012 model Dacia Logan 50 bin liranın altında fiyatlara da var, 123 bin liraya da! Farklı fiyat seçenekleriyle birçok seçenek sunan Dacia Logan'lara da bakabilirsiniz.

50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....
50 bin TL altındaki otomobil! İşte en ucuz ikinci el arabalar....

TATA

2011 model Tata Indigo, 2011 model Tata Marina marka araçlar da 50 bin liranın altında yeni sahiplerini bekliyorlar. Araç ilan sitelerinde seçenekler mevcut.

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