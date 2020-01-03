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Araba alacaklar dikkat! İşte az yakan araba modelleri...

Araba almak isteyen artık dikkat! Araba almayı düşünenler az yakan benzin ve mazot otomobillerini araştırıyor. İnsanlar daha az benzinle daha fazla kilometre yapmak istiyor. Bu bağlamda haberimizde en az yakan benzinli ve dizel otomobiller ve markaları sizler için derledik. Araba almadan önce bu listeye bakmanızı tavsiye ederiz. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi... Bu bağlamda özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün oluyor..

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 10:57
Araba alacaklar dikkat! İşte az yakan araba modelleri...

Hyundai i10 1.0 Style

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Araba alacaklar dikkat! İşte az yakan araba modelleri...

Fiat Panda 1.2 Pop

Araba alacaklar dikkat! İşte az yakan araba modelleri...

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Araba alacaklar dikkat! İşte az yakan araba modelleri...

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Araba alacaklar dikkat! İşte az yakan araba modelleri...

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