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Araç alacaklara uyarı! Bu hasarları Ekspertiz bile bulamıyor...
Son dakika haberine göre çoğu insan ikinci elde korkulu rüya görmemek için sıfır otomobillere yönleniyor. Ancak sıfır araçlarda da kabusu yaşamak mümkün. İşte dikkat edilmesi gerekenler ve ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:58
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Sıfır kilometre otomobil alıp aylar sonra aracının hasarlı olduğunu fark eden mağdurların haberlerini sıklıkla duymaya başladık. Genellikle ikinci el otomobil piyasasında yaşanan hasar mağduriyeti neden artık sıfır araç alımında da ortaya çıkmaya başladı?
Hiç kullanılmamış ve hasarsız olması gereken bu araçlar durdukları yerde nasıl hasar alıyorlar ve böyle hasarlı bir şekilde nasıl alıcı buluyorlar? Uzmanlar yanıtladı.
Sıfır araçlar ya üretici fabrikadan bayilere taşınırken hasar görüyor ya da bazı bayiler arabaların kilometre sayacının bağlantısını keserek yeni araçları deneme sürüşlerinde kullanıyor. Bazen de üretim hatalarından dolayı araç hasarlı sayılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar sıfır araç alırken de mutlaka ekspertiz yaptırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.
Hürriyet'ten Sedef Aslı'nın haberine göre hasarlı sıfır araç satın alan mağdurların sayısı hiç de az değil. Mahkeme sürecine taşınan ve basına yansıyan örneklere baktığımızda hepsinin ortak noktası aracı teslim almadan önce ekspertiz yaptırmamış olmaları. İşte birkaç örnek vaka...
ŞANZIMAN HATASI NEDENİYLE 1-3-5'İNCİ VİTESLER EKSİKTİ Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut'un 2019'da aldığı sıfır kilometre arazi aracı, ikinci günde yolda kaldı.