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Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı off-road cipine çevirdi! Gören hayran kaldı

Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı. 4x4 cipe çevrilen araçla dağ yollarında off-road yapılan anlar havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 18:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 18:42
Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı off-road cipine çevirdi! Gören hayran kaldı

Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı. 4x4 cipe çevrilen araçla dağ yollarında off-road yapılan anlar havadan görüntülendi.

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Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı off-road cipine çevirdi! Gören hayran kaldı

Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model 'Kartal' marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı. Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini 4x4 cipe çevirdi.

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı off-road cipine çevirdi! Gören hayran kaldı

Yadigar adı verilen ve adeta arazi aracına çevrilen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Aynı zamanda off-road sporuna ilgi duyan Taşçı, 4x4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak, çamur bayır demeden yolları aşmaya başladı.

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı off-road cipine çevirdi! Gören hayran kaldı
Aracının eşsiz olduğunu belirten Taşçı, aracı kendi şasesinden ayırmadan aynı şase üzerinde yaptıklarını belirtti.
Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı off-road cipine çevirdi! Gören hayran kaldı

Aracın değişim süreciyle ilgili konuşan Muhammed Taşçı, "Araç babamdan yadigardı, eşsiz bir şey yapmak istedim. Off-road sporuna merakım vardı. Aracımızı off-road haline çevirdim.

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