HaberlerGaleriBakanlık hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı
Bakanlık hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya göre 2. el otomobil satışında alınan ekspertiz raporu satıştan önceki 3 gün içerisinde online olarak sorgulanabilecek.
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 11:05Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 11:09
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.
8 YAŞ KRİTERİ Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.
Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, "İşletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir" denildi.
Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edilerek, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi.
GÜVENLİ KULLANIM Milliyet'in haberine göre; Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor.