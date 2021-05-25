Bakanlık hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı

8 YAŞ KRİTERİ

Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

