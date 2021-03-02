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Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çinli fenomen Coeyyy'in paylaştığı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Coeyyy'in kareleri "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraflara asla inanmayın" sözünü bir kez daha kanıtlıyor.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





