Haberler
Galeri
Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...
Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...
Çinli fenomen Coeyyy'in paylaştığı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Coeyyy'in kareleri "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraflara asla inanmayın" sözünü bir kez daha kanıtlıyor.
Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 17:03
Çinli sosyal medya fenomeni Coeyyy ve arkadaşının aşırı derecede editlenmiş fotoğrafları sosyal medyayı sarsmış vaziyette.
Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohonghshu'yu kullanan fenomen kızların fotoğraflarının gerçek görüntüleri bir facebook hesabında paylaşıldı.
New York Post'ta yer verilen habere göre, paylaşımı yapan Facebook hesabı ikilinin öncesi ve sonrası fotoğraflarını kullandı.
Genç kızların paylaşımlarındaki hallerinin normal hayattaki görüntülerinden oldukça farklı olduğu gözler önüne serildi.
Gerçek görüntülerle sosyal medyada paylaşılan editlenmiş görüntüler arasındaki farka takipçileri bile inanamadı.