  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çinli fenomen Coeyyy'in paylaştığı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Coeyyy'in kareleri "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraflara asla inanmayın" sözünü bir kez daha kanıtlıyor.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 17:03
Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çinli sosyal medya fenomeni Coeyyy ve arkadaşının aşırı derecede editlenmiş fotoğrafları sosyal medyayı sarsmış vaziyette.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohonghshu'yu kullanan fenomen kızların fotoğraflarının gerçek görüntüleri bir facebook hesabında paylaşıldı.

Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

New York Post'ta yer verilen habere göre, paylaşımı yapan Facebook hesabı ikilinin öncesi ve sonrası fotoğraflarını kullandı.

Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Genç kızların paylaşımlarındaki hallerinin normal hayattaki görüntülerinden oldukça farklı olduğu gözler önüne serildi.

Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Gerçek görüntülerle sosyal medyada paylaşılan editlenmiş görüntüler arasındaki farka takipçileri bile inanamadı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 1969 model Camaro aracı baştan yarattı! Hurdalıktan almıştı hayran kaldılar
1969 model Camaro aracı baştan yarattı! Hurdalıktan almıştı hayran kaldılar