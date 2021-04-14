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Haberler Galeri Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu! Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar

Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu! Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar

Hurdalığa giderek zevkine göre bir araç arayan klasik araç tutkunu 1969 model Camaro'yu gözüne kestirdi. Aldığı 1969 Camaro'yu öyle bir hale getirdi ki, hurdalık günleri çabuk unutuldu. Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu. Otomobilin yeni sahibi aracın son halini gösterdiğinde kimse hurdalıktan alınan araca benzetemedi. Hurdalıktan aldı şimdi servet ödüyorlar. 1969 model Camaro'nun yeni hali adeta bir servet değerinde oldu. İşte hurdalıktan sanat eserliğine adım atan 1969 model Camaro'nun serüveni.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:05 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:06
Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu! Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar

Hurdalığa giderek zevkine göre bir araç arayan klasik araç tutkunu, 1969 model Camaro'yu gözüne kestirdi. Aldığı 1969 Camaro'yu öyle bir hale getirdi ki, hurdalık günleri çabuk unutuldu. Otomobilin yeni sahibi aracın son halini gösterdiğinde kimse hurdalıktan alınan araca benzetemedi.

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Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu! Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar

1969 model Camaro'nun yeni hali adeta bir servet değerinde oldu.

Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu! Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar

İşte hurdalıktan sanat eserliğine adım atan 1969 model Camaro'nun serüveni.

Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu! Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar
Hurdalıktan aldılar yeni hali muazzam oldu! Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar
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