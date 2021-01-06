İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

En çok ilanı verilen arazi/ SUV- pick-up markası ise yine Nissan oldu. Verilere göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37'si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 24,8'i 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu, toplam ilanlar içinde en yüksek pay olarak belirlendi.