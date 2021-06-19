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Haberler Galeri Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Klasik Otomobil Şampiyonası'nın Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi gelen klasik otomobil yarışı başladı. Servet değerindeki klasik otomobilleri göz kamaştırdı.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:54
Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

Klasik Otomobil Şampiyonası'nın Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi Bodrum'da start aldı. Farklı marka ve modelde 87 klasik otomobil, şampiyonada bir araya gelirken otomobilleri görenleri kendine hayran bıraktı.

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Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

Yalı Mahallesi'nde start alan Bahar Rallisi Gökova Körfezi'ne hareket etti. Milas'ın Ören Mahallesi'ne ara verdikten sonra tekrar Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi'ne dönen yarışmacılar ilk parkuru tamamladı. Klasik otomobil yarışçıları Pazar günü Batı Anadolu Rallisi için Kızılağaç bölgesindeki etapların ardından Bodrum merkezden geçerek Akyarlar Mahallesi'nde bitiş noktasına ulaşacak.

Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu himayesinde 2021 Demir Berberoğlu Sezonu kapsamında düzenlenen yarışlar Pazar akşamı ise ödül töreni ile sona erecek.

Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

BERBEROĞLU: "YOĞUN BİR KATILIM İLE YARIŞLARI BAŞLATIYORUZ"
Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, şampiyona büyük bir katılım olduğunu ifade ederek, "Pandemiden dolayı 2 yıl aradan sonra ilk defa bir araya geldik. Yoğun bir katılım ile yarışları başlatıyoruz.

Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

Toplam 87 otomobil, 200'ün üzerinde katılımcı var. Bodrum bir doğa cenneti. Özellikle Bodrum'u seçiyoruz bu mevsimlerde. Bu seneki yarışımızın bir özelliği de sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Özel etaplara 'sağlık çalışanlarımızı minnetle anıyoruz' tabelaları koyuyoruz ve Bodrum Devlet Hastanesi'ne de 10 bin liralık bağış yaptık" dedi.

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