Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu! Her biri servet değerinde

Toplam 87 otomobil, 200'ün üzerinde katılımcı var. Bodrum bir doğa cenneti. Özellikle Bodrum'u seçiyoruz bu mevsimlerde. Bu seneki yarışımızın bir özelliği de sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Özel etaplara 'sağlık çalışanlarımızı minnetle anıyoruz' tabelaları koyuyoruz ve Bodrum Devlet Hastanesi'ne de 10 bin liralık bağış yaptık" dedi.

