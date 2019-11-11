Otomobil devleri faizleri sıfırladı

CITROEN: 30 BİN TL'YE SIFIR FAİZ

CİTROEN, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için çok uygun faiz oranları sunuyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 202.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 40.000 TL'ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği, Berlingo'ya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün! Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000 TL indirim fırsatı.