  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Otomobil devleri faizleri sıfırladı

Otomobil devleri faizleri sıfırladı

Yıl sonu yaklaşırken araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomotiv firmaları müşterilerine sıfır faizle 120 bin lirayı bulan vadeli seçeneklerle sunuyor.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 08:55
Otomobil devleri faizleri sıfırladı

ERCAN KARACA

Yılın büyük bölümünü durgun geçiren otomotiv sektöründe sonbahar ayları hareketli geçiyor. Kamu bankalarının yerli üretim araçlar için sağladığı düşük faizli otomobil kredileri, yıl sonuna özel indirimler ve 0 faizli finansman kampanyaları müşterilerin ilgisini çekiyor. İşte otomotiv firmalarının indirim kampanyaları;

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Otomobil devleri faizleri sıfırladı

HONDA: 100 BİN TL'YE SIFIR FAİZ
Kasım ayı kampanyasına hızlı başlayan Honda, Kasım ayı boyunca CR-V modellerinde 100 bin TL'ye, HR-v modellerinde ise 50 bin TL'ye kadar 12 ay faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Honda'nın standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere ise kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkânı sunuluyor.

Otomobil devleri faizleri sıfırladı

RENAULT: 50 BİN TL'YE SIFIR FAİZ
Renault, kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000 TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Diğer taraftan Renault'nun hafif ticari modellerinde 50.000 TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100.000 TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı mevcut. Kasım ayında hurda teşviki ile Clio HB 74.900 TL'den, Megane Sedan ise 105.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor.

Otomobil devleri faizleri sıfırladı

DACIA: 50 BİN TL'YE SIFIR FAİZ
Kasım ayında Dacia'nın ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Dacia'nın hafif ticari Dokker modelinde ise 50.000 TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut. Maksimum 100.000 TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı bulunuyor.

Otomobil devleri faizleri sıfırladı

CITROEN: 30 BİN TL'YE SIFIR FAİZ
CİTROEN, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için çok uygun faiz oranları sunuyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 202.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 40.000 TL'ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği, Berlingo'ya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün! Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000 TL indirim fırsatı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hurdalıktan aldığı Vosvos'u baştan yarattı! Gören tanıyamadı
Hurdalıktan aldığı Vosvos'u baştan yarattı! Gören tanıyamadı
BİZE ULAŞIN