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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor
Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:48Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:48
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Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.