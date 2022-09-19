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7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün
7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün
Fazla kilolarınızdan şikayetçiniz ama pizza yemekten de vazgeçemiyor musunuz? O zaman 7 gün pizza yiyerek 2 kilo verebileceğiniz haberi sizi çok mutlu edecek. İnanılır gibi değil ama hemen deneyin ve mucizeyi görün...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:22
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:44
Pizza yemekten vazgeçemiyorsunuz ama kilolarınızdan da kurtulmak istiyorsanız bu haber tam size göre! Hemen vereceğimiz tarifi evde deneyin ve bu pizzayı 7 gün boyunca yiyin. İşte 7 günde 2 kilo vereceğiniz mucizevi pizza diyeti...
Daha önce muhtemelen hiç duymadığınız pizza diyeti için malzemeleri hazırlayın...
Çünkü bu diyeti yapmak sizin için eziyet değil zevk olacak...
EN PRATİK DİYET PİZZA TARİFİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yulaf kepeği
1 adet yumurta akı
5 yemek kaşığı yarım yağlı veya yağsız süt
1 çay kadar kabartma tozu
Üstü için:
4 adet çeri domates
1 parça light beyaz peynir
İnce dilimlenmiş yeşil biber parçaları
2 dilim çemensiz pastırma ya da jambon koyabilirsiniz