  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün

7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün

Fazla kilolarınızdan şikayetçiniz ama pizza yemekten de vazgeçemiyor musunuz? O zaman 7 gün pizza yiyerek 2 kilo verebileceğiniz haberi sizi çok mutlu edecek. İnanılır gibi değil ama hemen deneyin ve mucizeyi görün...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:22 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:44
7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün

Pizza yemekten vazgeçemiyorsunuz ama kilolarınızdan da kurtulmak istiyorsanız bu haber tam size göre! Hemen vereceğimiz tarifi evde deneyin ve bu pizzayı 7 gün boyunca yiyin. İşte 7 günde 2 kilo vereceğiniz mucizevi pizza diyeti...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün

Daha önce muhtemelen hiç duymadığınız pizza diyeti için malzemeleri hazırlayın...

7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün

Çünkü bu diyeti yapmak sizin için eziyet değil zevk olacak...

7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün

EN PRATİK DİYET PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf kepeği
1 adet yumurta akı
5 yemek kaşığı yarım yağlı veya yağsız süt
1 çay kadar kabartma tozu

7 gün pizza yiyin 2 kilo verin! Koşun hemen deneyin ve mucizeyi görün

Üstü için:

4 adet çeri domates
1 parça light beyaz peynir
İnce dilimlenmiş yeşil biber parçaları
2 dilim çemensiz pastırma ya da jambon koyabilirsiniz

  • SON DAKİKA