Ağır okul çantaları duruş bozukluğuna yol açıyor

Nar, bu tür ağrı şikayetleriyle kendilerine gelen hasta sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Ailelerin, bu ağrıları çocuklardaki büyüme ağrısıyla karıştırabildiğini söyleyen Nar, "Büyüme ağrıları genelde sırt ve bel bölgesinde olmuyor. Büyüme ağrıları daha çok eklemlerin etrafında olan kasların ve kemiklerin büyüme bölgelerinde olan ağrılardır." dedi.

Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Nar, "Öncelikle doğru çanta alınmalı. Çanta doğru takılmalı. Çantanın içeriği ağırlık anlamında ayarlanmalı. Çocuklarımız mutlaka spora veya sportif hareketlere teşvik edilmeli. Derslerde tahta, bilgisayar, akıllı tahtaya bakma gibi sabit durulan durumlarda özellikle ağrısı olan çocuklar teneffüslerde esneme hareketleri, boyun hareketleri, basit hareketler yaparak ağrılarını azaltabilir." ifadesini kullandı.