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Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur?

Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu herkesin yaşadığı kronik sorunların başında geliyor. Milyonlarca insan internetten ağız kokusunu önlemenin yöntemlerini araştırıyor. Çok kolay doğal yollarla önlenen ağız kokusu, büyük dertlerden biri olmaktan çıkacak. İşte ağız kokusunu önleyen o besinler...

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:19
Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur?

Ağız kokusu hemen hemen herkesin yaşadığı sorunlardan biridir. Genellikle yanlarında macun ve diş fırçası taşımayan kişilerin yaşadığı bu sorunları doğal yollarla çözmeleri için bazı besinler vardır. İşte ağız kokusu önleyen besinler...

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Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur?

ÇİNKOLU SAKIZ

Çinkolu sakız diş aralarındaki dil yüzeyindeki kötü bakterileri azaltır.

Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur?

YOĞURT

Özellikle gece tüketildiğinde ertesi sabah yaşanan ağız kokusunu önler. Mide yemek borusu ve ağız içindeki atıkları temizlemede etkilidir. Düzenli tüketildiğinden ağız kokusu problemi tamamen ortadan kalkar.

Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur?

KARANFİL

Restoranlarda yemeklerden sonra verilen karanfil içerdiği mentol maddesi hem ağız kokusunu giderir hem ağzı sağlığını olumlu etkiler.

Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur?

TARÇIN

Ağız içi anfeksiyon ve bakterileri azaltmada etkili olan tarçın çiğ olarak tüketildiğinde gün boyu ağzı kokusunu önler.

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