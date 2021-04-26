Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur?
Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu herkesin yaşadığı kronik sorunların başında geliyor. Milyonlarca insan internetten ağız kokusunu önlemenin yöntemlerini araştırıyor. Çok kolay doğal yollarla önlenen ağız kokusu, büyük dertlerden biri olmaktan çıkacak. İşte ağız kokusunu önleyen o besinler...
Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:19
Ağız kokusu hemen hemen herkesin yaşadığı sorunlardan biridir. Genellikle yanlarında macun ve diş fırçası taşımayan kişilerin yaşadığı bu sorunları doğal yollarla çözmeleri için bazı besinler vardır. İşte ağız kokusu önleyen besinler...
ÇİNKOLU SAKIZ
Çinkolu sakız diş aralarındaki dil yüzeyindeki kötü bakterileri azaltır.
YOĞURT
Özellikle gece tüketildiğinde ertesi sabah yaşanan ağız kokusunu önler. Mide yemek borusu ve ağız içindeki atıkları temizlemede etkilidir. Düzenli tüketildiğinden ağız kokusu problemi tamamen ortadan kalkar.
KARANFİL
Restoranlarda yemeklerden sonra verilen karanfil içerdiği mentol maddesi hem ağız kokusunu giderir hem ağzı sağlığını olumlu etkiler.
TARÇIN
Ağız içi anfeksiyon ve bakterileri azaltmada etkili olan tarçın çiğ olarak tüketildiğinde gün boyu ağzı kokusunu önler.