Alzheimer belirtileri neler? Her unutkanlık Alzheimer mı?

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Alzheimer hastalığı ile ilgili en önemli risk faktörünün yaş olduğunu belirtti. 65 yaş üstü kişilerde daha fazla görüldüğüne vurgu yapan Şensoy, Alzheimer hastalığının hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak, kişinin günlük yaşam aktivitelerine engel olacak düzeyde bir bilişsel gerilemeye neden olduğunu belirtti.

Şensoy, Alzheimer'ın en sık görülen bunama nedeni olmasına rağmen tek neden olmadığını belirterek, bunun yanında beyin damar hastalıkları, Parkinson hastalığı, enfeksiyonlar ve sistemik hastalıkların da demansa neden olabileceğini ifade etti.