Antidepresan kullananlar dikkat! Yüzde 43’ünde bu etkiler görüldü

DÜNYADA ÇOK YAYGIN
Antidepresan ilaçların bilinenin aksine yalnızca depresyon durumunda kullanılmadığını, yeme bozuklukları, uzun süreli kronik ağrılar ve anksiyete tedavilerinde de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Usta, "Dünyada 250 milyon yani ABD nüfusu kadar depresif insan var. Buna anksiyete, yeme bozukluğu, kronik ağrılı hastaları dahil edince dünyada çok yaygın kullanılan bir ilaç olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
İLACI KULLANANLARIN YÜZDE 43'ÜNDE YAN ETKİ
Çok sık kullanılan antidepresan ilaçlarının kullanım durumuna ilişkin çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Coşkun Usta, "İlacın yan etkisinin ortaya çıkmasında yaş grubu, cinsiyet, beslenme durumu gibi çok farklı faktörler var. Sizde görülen bir yan etki bende görülmeyebilir. 200'ün üzerinde hasta üzerinde çalışıldı. Toronto ölçeğinde belirledik. 100 hasta kullandıysa bu ilacı 43'ünde yan etki ortaya çıktı. Ne kadar sıklıkla görüldüğüne de baktık, bu yan etkilerin. Gördüğümüz tablo ilginçti. Yüzde 50'sinde beyin, yüzde 30'unda sindirim sistemi, yüzde 15'inde cinsel işlev problemleri ortaya çıkıyor. Yan etkilerin yüzde 75'i kadınlarda ortaya çıkıyor" dedi.
Yapılan testler sonucunda en önemli yan etkilerden birinin de uyku bozukluğu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Usta, "Uykuyu azalttığı gibi artırabiliyor da. Baş ağrıları, bulantılar, kusmalar ortaya çıkabiliyor. Sıklığa bakınca da yan etkilerin görüldüğü kitlenin yüzde 8'inde şiddetli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.