Antidepresan kullananlar dikkat! Yüzde 43’ünde bu etkiler görüldü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Coşkun Usta, majör depresif bozukluk gibi bazı duygudurum bozukluklarını, anksiyete bozukluklarını ve kronik ağrı durumlarını tedavi etmek için kullanılan antidepresanların yan etkileriyle ilgili bir çalışma yaptı. Kentteki özel hastaneler başta olmak üzere 200 kişiyi seçerek izlemeye alan Prof. Dr. Usta ve ekibi, yan etkilere yönelik çalışmayı tamamladı. Çalışma sonunda reçetesiz de satılan antidepresanların yan etkilerinin yüzde 75'inin kadınlarda görüldüğü ve 100 kişiden 43'ünde yan etki görüldüğü saptandı.

Prof. Dr. Coşkun Usta, antidepresan ilaçların basit ilaçlar olmadığını söyledi. Bu ilaçların sadece beyni değil, tüm vücudu etkileyecek nitelikte bir ilaç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Usta, "İşin ilginç yanı böyle bir ilaç hala reçetesiz satılabiliyor. Değişik yan etkilere sahip bu türden ilaçların asla reçetesiz satılmaması lazım. Çok yaygın kullanılıyor" ifadelerini kullandı.