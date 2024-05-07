  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Arı ekmeği şifa saçıyor! Arı ekmeği'nin (Perga) sağlığa faydaları neler?

Arı ekmeği şifa saçıyor! Arı ekmeği'nin (Perga) sağlığa faydaları neler?

Arı ekmeği olarak bilinen 'Perga' doğal ilaç görevini üstlenir. Çalışkan arıların yaptığı petekteki bal ve bal mumu karışımıyla ortaya çıkan besin kaynağıdır. Peki arı ekmeğinin faydaları nelerdir? Perga nasıl tüketilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2024 16:12

Arı ekmeği şifa saçıyor! Arı ekmeği’nin Perga sağlığa faydaları neler?

Arılar depolamış oldukları polenleri sadece bal için dönüştürmezler. Aynı zamanda yaşadıkları kovanda kendileri için besin kaynakları da meydana getirirler.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Arı ekmeği şifa saçıyor! Arı ekmeği’nin Perga sağlığa faydaları neler?

Salgılamış oldukları maddeler, petekte yer alan bal ve balmumu ile birleştiği zaman perga olarak isimlendirilen arı ekmeği elde edilir. Peki perga ekmeğinin faydaları nelerdir ve nasıl tüketilebilir?

Arı ekmeği şifa saçıyor! Arı ekmeği’nin Perga sağlığa faydaları neler?

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolarken kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir.

Arı ekmeği şifa saçıyor! Arı ekmeği’nin Perga sağlığa faydaları neler?

Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.

Arı ekmeği şifa saçıyor! Arı ekmeği’nin Perga sağlığa faydaları neler?

Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.

SON DAKİKA