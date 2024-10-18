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Haberler Galeri Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları paylaşmaya devam ediyor. Peynir ve tereyağında eklendiği son listede Ege'de bulunana firmalar da yer aldı. İşte detaylar...

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Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi 17 Ekim tarihinde güncellendi. Böylece Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 47 ürün ellenerek sayı 662'ye çıkartıldı.

Daha önce tas kebap, köfte ve dönere domuz eti ile lahmacun ve Adana kebaba at ve eşek eti karıştıranlar olduğu görülmüştü. Yeni listede ise ağırlıklı olarak kaşar peyniri, beyaz peyniri, tereyağı, süt ve kaymak gibi havyansal ürünlerdeki oyunlar ortaya serildi.

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Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine de 18 ürün katılarak ürün sayısı 101'e yükseltildi.

YENİ LİSTEYE KATILAN ÜRÜNLER:
Kekik, multivitamin ve mineral içeren takviye edici gıda, piliç dilim sucuk, ısıl işlem görmüş dana sucuk, tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı çeşnili eritme peyniri, tost peyniri, az tuzlu tereyağı, yarım yağlı taze eritme kolot peyniri, taramağı, sulu köfte harcı, kaymak, süzme çiçek balı, kalkan yoğurt, dana kuyma mantı iç harcı, pide harcı, kuzu kuşbaşı, özel Ayvalık soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı, pişmiş dana kıymalı iç harç, taş baskı soğuk ısım naturel sızma zeytinyağı, tavuk sosu harcı, saw palmeta içeren macun, ballı bitkisel macun, tatlı toz biber, tam yağlı beyaz peynir, yarım yağlı çubuk peynir, gıda takviyesi, epimedyumlu bitkisel karışımlı macun, ginsengli tut frutti aramalı gazlı içecek, tuzlu tereyağı, ahir tam yağlı dereotu eritme peyniri, bitkisel çay ve tam yağlı kaşar peyniri.

Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLİYOR

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.

Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı