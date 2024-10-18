Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi 17 Ekim tarihinde güncellendi. Böylece Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 47 ürün ellenerek sayı 662'ye çıkartıldı.

Daha önce tas kebap, köfte ve dönere domuz eti ile lahmacun ve Adana kebaba at ve eşek eti karıştıranlar olduğu görülmüştü. Yeni listede ise ağırlıklı olarak kaşar peyniri, beyaz peyniri, tereyağı, süt ve kaymak gibi havyansal ürünlerdeki oyunlar ortaya serildi.