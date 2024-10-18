Bakanlık hileci firmaları ifşalıyor! Tereyağı, peynir, kaymak... Bakın içinden neler çıktı

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine de 18 ürün katılarak ürün sayısı 101'e yükseltildi.
YENİ LİSTEYE KATILAN ÜRÜNLER:
Kekik, multivitamin ve mineral içeren takviye edici gıda, piliç dilim sucuk, ısıl işlem görmüş dana sucuk, tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı çeşnili eritme peyniri, tost peyniri, az tuzlu tereyağı, yarım yağlı taze eritme kolot peyniri, taramağı, sulu köfte harcı, kaymak, süzme çiçek balı, kalkan yoğurt, dana kuyma mantı iç harcı, pide harcı, kuzu kuşbaşı, özel Ayvalık soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı, pişmiş dana kıymalı iç harç, taş baskı soğuk ısım naturel sızma zeytinyağı, tavuk sosu harcı, saw palmeta içeren macun, ballı bitkisel macun, tatlı toz biber, tam yağlı beyaz peynir, yarım yağlı çubuk peynir, gıda takviyesi, epimedyumlu bitkisel karışımlı macun, ginsengli tut frutti aramalı gazlı içecek, tuzlu tereyağı, ahir tam yağlı dereotu eritme peyniri, bitkisel çay ve tam yağlı kaşar peyniri.