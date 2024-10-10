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Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik ve tağşiş yapanları tek tek kamuoyuyla paylaşıyor. Ette, zeytinyağında ve balda yapılan sahtekarlıklara yenileri eklendi. Bakanlık tarafından açıklanan son listede salça, baharat ve poşet çaydaki sahtekarlık gözler önüne serildi.

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Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan taklit ve tağşiş ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan listeyle, ürünlerine yabancı madde karıştıran firmalar yeniden duyuruldu.

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Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Farklı bölgelerde faaliyet gösteren markaların ürünlerinde salçada ve demlik poşet çayda gıda boyasına rastlandı.

Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Dün yayınlanan listedeyse zeytinyağları dikkat çekmişti.

Zeytinyağına genelde tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Sahtekarlık yapan firmaların "gerçek", "hakiki" gibi markalar kullanması dikkat çekti.

Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek taklit-tağşiş yapılmış ürünler listesine bugün eklenenler ve önceki günlere ait marka ve ürünleri...

Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak.