Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik ve tağşiş yapanları tek tek kamuoyuyla paylaşıyor. Ette, zeytinyağında ve balda yapılan sahtekarlıklara yenileri eklendi. Bakanlık tarafından açıklanan son listede salça, baharat ve poşet çaydaki sahtekarlık gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi : 10 Ekim 2024 14:38 Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





