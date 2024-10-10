Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, baharat... İçinden çıkanlar pes dedirtti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik ve tağşiş yapanları tek tek kamuoyuyla paylaşıyor. Ette, zeytinyağında ve balda yapılan sahtekarlıklara yenileri eklendi. Bakanlık tarafından açıklanan son listede salça, baharat ve poşet çaydaki sahtekarlık gözler önüne serildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan taklit ve tağşiş ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan listeyle, ürünlerine yabancı madde karıştıran firmalar yeniden duyuruldu.