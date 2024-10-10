Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, köfte... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik ve tağşiş yapanları tek tek kamuoyuyla paylaşıyor. Ette, zeytinyağında ve balda yapılan sahtekarlıklara yenileri eklendi. Bakanlık tarafından açıklanan son listede Köfteci Yusuf olarak bilinen ünlü restoran zincirindeki köftelerde domuz eti, baharatlarda yabancı madde, poşet çayda ve salçadaki gıda boyası, sahtekarlıkları gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi : 10 Ekim 2024 14:38 Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





