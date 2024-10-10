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Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, köfte... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik ve tağşiş yapanları tek tek kamuoyuyla paylaşıyor. Ette, zeytinyağında ve balda yapılan sahtekarlıklara yenileri eklendi. Bakanlık tarafından açıklanan son listede Köfteci Yusuf olarak bilinen ünlü restoran zincirindeki köftelerde domuz eti, baharatlarda yabancı madde, poşet çayda ve salçadaki gıda boyası, sahtekarlıkları gözler önüne serildi.

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Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, köfte... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan taklit ve tağşiş ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan listeyle, ürünlerine yabancı madde karıştıran firmalar yeniden duyuruldu.

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Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, köfte... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, köfte... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Farklı bölgelerde faaliyet gösteren markaların ürünlerinde salçada ve demlik poşet çayda gıda boyasına rastlandı.

Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, köfte... İçinden çıkanlar pes dedirtti

KÖFTECİ YUSUF'TA DOMUZ ETİ SKANDALI

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümünde; merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık tek tek açıkladı! Salça, poşet çay, köfte... İçinden çıkanlar pes dedirtti

Dün yayınlanan listedeyse zeytinyağları dikkat çekmişti.

Zeytinyağına genelde tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Sahtekarlık yapan firmaların "gerçek", "hakiki" gibi markalar kullanması dikkat çekti.