Baştan ayağa yenilenme zamanı! Yazdan kalma izlere doğal çözüm
Yazın güneş, deniz ve sıcaklıkların cildinizde bıraktığı etkilerden kurtulmanın zamanı geldi. Doğal maskelerle cildinizi yenileyin, saçlarınızı canlandırın, bedeninizi baştan aşağıya şımartın. Hem evde uygulayabileceğiniz hem de bütçe dostu yöntemlerle sağlıklı bir görünüme kavuşmak mümkün. Peki, cilt canlandırıcı maske evde nasıl yapılır? Kuru ciltler için cilt bakımı nasıl yapılır? Tüm detaylar…
Cildiniz, saçlarınız ve bedeniniz için yenilenme zamanı. Yazın yıpratıcı etkilerini doğal maskelerle geride bırakın. Nemini kaybetmiş cildinizi besleyin, kendinizi baştan aşağıya yenileyin. Peki, peeling ne işe yarar? Güneş hasarlarından kurtulmak için ne yapılır? Detaylar…
Yapılan araştırmalar ciltle en az yaz mevsiminde ilgilenildiğini gösteriyor. Uzmanlar yazın artan sıcaklık ve nemin cildi koruyup bakım yapan krem ve diğer besleyicilerin kullanımını azalttığını söylüyor. Bronzlaşan cildin daha gergin ve dolayısıyla kırışıksız görünmesi de pek çok kişiyi yanıltıyor. Güneş koruyucularla yoğun güneşin, rüzgarın, tuzlu, klorlu suların etkisinde kalan ciltte, sonbaharda gözle görülebilen deformasyonlar da oluşuyor. Vücudumuzun birçok yerinde sürekli güneş ve açık havada kalmanın, yazın artan kilo alıp vermelerin getirdiği problemlerle sonbaharda yüz yüze geliyoruz.
Cildi gergin ve sağlıklı gösteren bronz ten, ışıltılı görünümünü bir süre sonra lekelenmiş, kuruyup pul pul dökülmeye başlamış cilde bırakıyor. Aslında cildin güneşle bronzlaşıp parlaması, derinin kendini korumak için devreye soktuğu savunma mekanizması. Ultraviyole ışınlarına maruz kalan yorgun cilt nemini kaybediyor. Dolayısıyla bronz ciltler için önce aşırı kuruma, ardından bu kurumayı gidermek amacıyla vücudun devreye soktuğu yağlanma problemleri kapıda. Sonuç ise lekelenme, sivilcelenme, ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı gibi erken yaşlanma belirtileri.
CİLT TEMİZLİĞİ VE NEMLENDİRME
Özellikle sabah akşam uygun bir ürün ile cildi derinlemesine temizlemek gerek. Kuru ciltlerde temizleme amacıyla formüle edilmiş kremler, yağlı ciltlerde ise jeller tercih edilebilir. Nemini kaybetmiş cildin takviye edilmesi için mutlaka nemlendirici krem kullanmalısınız.
KURU CİLTLER İÇİN CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?
Kuru ve nemsiz bir cildiniz varsa bu maske sizin için birebir. İçinde bulunan yumurta sarısı cildinizi beslerken, süt nemlendirecek ve sıkılaştırır. Bir kapta yumurta sarısı ve bir kaşık sütü karıştırın ve karışımı yüzünüze sürüp üzerini ince bir bezle örterek 15 dakika bekleyin. Ardından kâğıt mendille silerek temizleyin. Sırasıyla, ılık ve soğuk suyla yüzünüzü yıkayın.
Kırışıklıklarla savaş için soyulmuş bir elma ve üç kaşık kaymağı mikserde birkaç dakika karıştırın. Karışımı cildinize yaydıktan sonra temiz bir bezle yüzünüzü kapatın. 10 dakika kadar bekledikten sonra maskeyi silin ve yüzünüzü ılık suyla temizleyin. Bu maske cildinizi nemlendirecek ve elastikiyet kazandıracak. Ek olarak kırışıklara karşı da etkili olur.
PEELİNG NE İŞE YARAR?
Uzmanlar cilt soymanın, derinin yapısını düzelten, değiştiren, canlandıran, gençleştiren, gözenekleri tıkanmış olan deriyi daha canlı ve sağlıklı hale getiren bir işlem olduğunu söylüyor. Yazın yıpranan cilt dokusunun yerini, yeni hücrelere bırakıyor. Nemini kaybeden cilt pul pul dökülmeye başlıyor. Cildi ölü hücrelerden arındırmak, akne izlerinden, genişlemiş gözeneklerden ve güneş hasarına bağlı olarak oluşmuş lekeleri giderebilmek cildin üst katmanına peeling uygulanıyor. Düzenli aralıklarla yapılan yüzeysel ve hafif peeling işlemi, aktif akne sorununu da ortadan kaldırmaya destek oluyor. Ayrıca akne izlerinin oluşmasını ve derinleşmesini de engelliyor.
SIKILAŞTIRICI YÜZ MASKESİ
-1 yemek kaşığı bal -1 yumurta beyazı -1 çay kaşığı gliserin -30 gr un bu maske için yeterli.
NASIL HAZIRLANIR?
Bal, yumurta beyazı ve gliserini karıştırın. Karışım macun kıvamına gelinceye kadar un da eklemeye devam edin. Maskeyi yüz ve boyun bölgesine uygulayın. 10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın.
GÜNEŞ HASARLARINDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPILIR?
Yapılması gereken, kademeli olarak cildin yeniden aktif sonra da en aktif hale getirilmesidir. Bunun için cilde Retinoik asit, hidrokinon, arbutin, C vitamini ve meyve asitleri (glikolik asit, laktik asit gibi) içeren ilaç benzeri kremler uygulanması gerekir. Cildin aktif hale getirilmesi programı ortalama 6 ila 12 hafta kadar zaman alır. Sonrasında olan şikayetlere göre uygulanacak tedaviler planlanır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir.
SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?
Özellikle yazın uzun süreli güneşte kalınca saçlarımızın kalitesinde bozulma ve saçlı deride, kıl foliküllerinde hasar ortaya çıkabilir. Sık banyo, havuz kullanımına bağlı klor hasarı bunlara eklendiğinde saç kalitesi ve miktarı azalır ve saçlarda yeniden yapılanma ihtiyacı doğar.
MUZLU SAÇ BAKIM KREMİ
1 muz, 2 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağınız hazırsa maske yapımına başlayabiliriz. Bir çatalla muzları ezin ve üzüm çekirdeği yağını ekleyin. Yumuşak kıvama gelince kökten uca doğru masaj yaparak saçınıza uygulayın ve streç filmle başınızı sarın. 30 dakika sonra yıkayın.
EL VE AYAK BAKIMI NASIL YAPILIR?
Güneş ile giderek kuruyan ellerimiz ve ayaklarımız için medikal el ve ayak bakımının yanında, diyabetik el ve ayak bakımı, batık, kalınlaşmış, deforme veya mantarlı tırnak bakımları, nasır, deri deformasyonu ve çatlak topuk bakımları gibi çok çeşitli medikal bakımlar ile el ve ayak problemlerinin giderilmesi sağlanmalı.