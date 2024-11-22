Baştan ayağa yenilenme zamanı! Yazdan kalma izlere doğal çözüm

Yapılan araştırmalar ciltle en az yaz mevsiminde ilgilenildiğini gösteriyor. Uzmanlar yazın artan sıcaklık ve nemin cildi koruyup bakım yapan krem ve diğer besleyicilerin kullanımını azalttığını söylüyor. Bronzlaşan cildin daha gergin ve dolayısıyla kırışıksız görünmesi de pek çok kişiyi yanıltıyor. Güneş koruyucularla yoğun güneşin, rüzgarın, tuzlu, klorlu suların etkisinde kalan ciltte, sonbaharda gözle görülebilen deformasyonlar da oluşuyor. Vücudumuzun birçok yerinde sürekli güneş ve açık havada kalmanın, yazın artan kilo alıp vermelerin getirdiği problemlerle sonbaharda yüz yüze geliyoruz.