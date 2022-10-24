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Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...
Boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye giden adam, doktoru bile şaşkına çevirdi. Yaptığı operasyonlarla YouTube'da fenomen haline gelen Doktor Sandra Lee, yeni operasyonu ile yine takipçilerini hayrete düşürdü. İşte o anlar..
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:52Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:53
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Boynundaki şişlik nedeniyle Doktor Sandra Lee'ye giden kişi izleyenleri şaşkına çevirdi.