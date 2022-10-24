  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...

Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...

Boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye giden adam, doktoru bile şaşkına çevirdi. Yaptığı operasyonlarla YouTube'da fenomen haline gelen Doktor Sandra Lee, yeni operasyonu ile yine takipçilerini hayrete düşürdü. İşte o anlar..

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:53
Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...

Boynundaki şişlik nedeniyle Doktor Sandra Lee'ye giden kişi izleyenleri şaşkına çevirdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...
Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...
Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...
Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...
  • SON DAKİKA