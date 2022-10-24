Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...

Boynundaki şişlik için gitti! İçinden çıkanlar şoke etti...

Boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye giden adam, doktoru bile şaşkına çevirdi. Yaptığı operasyonlarla YouTube'da fenomen haline gelen Doktor Sandra Lee, yeni operasyonu ile yine takipçilerini hayrete düşürdü. İşte o anlar..