Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor

Serotonin eksikliği son yılların en sık rastlanılan sorunlarında olan halsizliğe yol açarken vücutta birçok soruna daha yol açmaktadır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Beyni direkt etkileyen besinler ise vücuttaki serotonin oranının yükselmesine yardımcı olmaktadır. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...