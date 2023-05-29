Bu içecek antibiyotik kadar güçlü! Günde bir bardak için sonucu görün

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı hafifletmek için zencefil kapsülleri ve zencefil tozu kullanan 10 çalışmayı inceleyen bir literatür taraması, zencefilin kemoterapiden sonraki 1. günde bu durumu kontrol etmede "önemli ölçüde etkili" olduğunu, ancak bulantı ve kusmaya karşı etkili olmadığını buldu. Kemoterapinin 1. günü. Bununla birlikte, kemoterapiye eşlik edebilecek zencefil ve mide bulantısını inceleyen diğer araştırmalar hiçbir fayda sağlamadı.