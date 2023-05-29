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Bu içecek antibiyotik kadar güçlü! Günde bir bardak için sonucu görün
Aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Antibiyotik özelliği bulunan zencefil hangi hastalıklara iyi gelir? Zencefili kimler nasıl tüketmeli? İşte zencefilin faydaları ve zencefile dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:40Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:55
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Antibiyotikten daha fazla etkili olan bu besin dikkatli kullanıldığında neredeyse her hastalığa şifa olan bu baharatın öne çıkan faydaları arasına şunlar bulunuyor…
Zencefil gerçek bir tıbbi tedavinin yerine geçmez. Bununla birlikte, araştırmalar bazı faydalı özelliklere sahip olabileceğini göstermiştir. Bunların başında ise şunlar geliyor;
BULANTIYI GİDERİR
Araştırmacılar neden işe yaradığından emin olmasa da, zencefil mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla mücadele etmek için uzun süredir kullanılmaktadır. Zencefil, mide- bağırsak motilitesini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Yiyeceklerin hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve mide bulantısı oluşturma olasılığını azaltır. Diğer bir teori, zencefilin mide bulantısıyla savaşmak için serotonin reseptör alt tiplerini merkezi olarak etkileyebileceğidir.
Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı hafifletmek için zencefil kapsülleri ve zencefil tozu kullanan 10 çalışmayı inceleyen bir literatür taraması, zencefilin kemoterapiden sonraki 1. günde bu durumu kontrol etmede "önemli ölçüde etkili" olduğunu, ancak bulantı ve kusmaya karşı etkili olmadığını buldu. Kemoterapinin 1. günü. Bununla birlikte, kemoterapiye eşlik edebilecek zencefil ve mide bulantısını inceleyen diğer araştırmalar hiçbir fayda sağlamadı.
Zencefilin hamile kadınlarda sabah bulantısını azaltmadaki etkilerini inceleyen başka bir araştırma incelemesinde, araştırmacılar dört gün boyunca bir gram taze zencefil kökü tüketmenin kadınlarda mide bulantısı ve kusmayı "önemli ölçüde" azalttığını ve doğmamış bebeklerine zarar vermediğini bulmuşlardır (ancak hamilelik süresince alınacak her türlü ilaç ve takviye için öncesinde mutlaka doktora danışılmalıdır).