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Haberler Galeri Bu yöntemle siz de bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz! İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma

Bu yöntemle siz de bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz! İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma

Herkes inci gibi bembeyaz sağlıklı dişlere sahip olmak ister. Ancak gün içerisinde yediğimiz ve içtiğimiz birçok şey dişlerimize zarar vererek onların sararmasına neden olur. Son dönemde birçok uzman kimyasal yöntemlerin dışında doğal yöntemlerle diş beyazlatılmasının daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Bunun nedeni olarak da dişleri beyazlatmak için üretilen bazı maddelerin bir zaman sonra dişlere zarar vermesini gösterdi. Bu gelişmenin ardından insanlar doğal yöntemlerle diş beyazlatma ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma...

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 16:38
Bu yöntemle siz de bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz! İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma

Diş minesi, yediğimiz yemeklerle dolan delikli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, yaban mersini gibi renkli meyveler yediğinizde veya şarap içtiğinizde dişleriniz kısa bir süreliğine renk değiştirir.

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Bu yöntemle siz de bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz! İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma

Diş minesinin yapısı, dişlerinizi fırçaladığınız sürece problem oluşturmaz çünkü fırçalayınca dişlerin rengi normale dönecektir. Fakat bazı besinler, dişlerde daha kalıcı lekelenmeye yol açabilirler. Dişler sarı veya kahverengiye dönüp çirkin bir görüntüye yol açabilir.

Bu yöntemle siz de bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz! İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma

Kahve, çay ve gazlı içecekler, dişlerde kahverengi ve sarı lekeler bırakan içeceklerdir. Sigara içmek ve ağız ve diş sağlığına dikkat etmemek de güzel gülüşünüzü gölgeleyecek unsurlardır. Çünkü bu unsurlar, diş minesinin gözenekli yapısını arttırır.

Bu yöntemle siz de bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz! İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma

Bazı yiyeceklerin içerdiği asit de dişlere farklı yollardan zarar verir. Et, süt ürünleri, yumurta, narenciye, bira, işlenmiş şeker, çikolata, yapay tatlandırıcılar, asitli içecekler ve sebze yağları, dişlere zarar veren yiyecekler arasındadır.

Bu yöntemle siz de bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz! İşte doğal yöntemlerle diş beyazlatma

Genelde yapılan yanlışlardan biri, yemek yedikten hemen sonra dişleri fırçalamaktır. Bu uygulama, bazı çürükleri önlemeye yardımcı olsa da, diş minesine kendi kendini yenilemek için ihtiyacı olan zamanı vermemektedir.

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