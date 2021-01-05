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Haberler Galeri Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biri olan çay bilinçsizce tüketilince vücuda zarar veriyor. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söylenemez. Peki sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz içecek olan çayın zararları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2021 Salı 11:39
Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Çay, Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biridir. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

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Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor.

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?

İSHAL

Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

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