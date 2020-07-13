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Haberler Galeri Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı

Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı

Ülkemizde sevilerek tüketilen içeceklerin başında gelen çayla ilgili uzmanların uyarıları tiryakileri üzecek cinsten... Keyifle içilen çay bilinçsiz tüketildiği taktirde vücutta önemli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Uyarılar dikkate alınmadığı taktirde sevilerek tükettiğimiz çay başta mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık, uykusuzluk hatta kanser hastalığına bile neden olabiliyor.

Peki çayın aşırı tüketildiğinde insan vücuduna başkan ne zararı var? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:16
Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı

Çay, Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biridir. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

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Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı

Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor.

Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı

Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı

Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.

Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı

ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?

İSHAL

Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

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