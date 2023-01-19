Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?

Cevizin insan sağlığı için hiç kuşkusuz pek çok faydası bulunuyor. Özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan ceviz kadar ceviz suyu da bir o kadar faydalı. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...