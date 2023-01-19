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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?
Cevizin insan sağlığı için hiç kuşkusuz pek çok faydası bulunuyor. Özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan ceviz kadar ceviz suyu da bir o kadar faydalı. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:56
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Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.