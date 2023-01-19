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Haberler Galeri Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?

Cevizin insan sağlığı için hiç kuşkusuz pek çok faydası bulunuyor. Özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan ceviz kadar ceviz suyu da bir o kadar faydalı. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:56
Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?


Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?


Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir.

Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?


Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... Bakın ne oluyor?

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

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