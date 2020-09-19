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Haberler Galeri Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası

Çerezlerin, tatlıların vazgeçilmezi cevizin insan sağlığına etkisi saymakla bitmiyor. Cevizi bir bardak suda bir gece bekleterek ceviz suyu elde edebilirsiniz. Peki ceviz suyunun vücudumuza etkisi neler? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:17
Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası


Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası


Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir.

Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası


Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

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