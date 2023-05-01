Çikolatanın üzerinde beyaz lekeler varsa dikkat!

Hemen herkes tarafından sevilerek tüketilen çikolatayı yerken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Eğer yediğiniz çikolataların üzerinde beyaz lekeler varsa aman dikkat! Peki çikolatadaki beyaz lekeler ne anlama geliyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 11:59Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:01
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bazı yiyeceklerde tazelik çok önemli. Ancak bazı kuru gıdaları son tüketim tarihinden bir süre sonra da yemek mümkün.
Elbette söz konusu et, balık ya da deniz ürünleri olduğunda tazeliğe çok dikkat etmek gerek. Ancak özellikle kuru gıdalar söz konusu olduğunda, ambalajın üzerindeki tarih geçmiş olsa da gönlünüzü rahat tutabileceğiniz durumlar da var. İşte tarihi biraz geçmiş olsa da tüketmenizde mahsur olmayan 13 gıda maddesi...
BİSKÜVİ
Bisküvi bayatlayınca tadını ve gevrekliğini kaybedebilir. Ancak ambalajı açılmamış bir bisküviyi, son tüketim tarihinden sonraki birkaç hafta içinde de yiyebilirsiniz. Öte yandan açılmış paketleri de hava almayan kaplarda saklarsanız, bisküvilerinizin daha geç bayatlayacağını unutmayın.
KURU MAKARNA
Kuru makarnanın tüketim süresi zaten uzundur. Ancak makarna paketlerinizi serin, kuru ve hava geçirmeyen bir ortamda saklıyorsanız, makarnalarınızı üç yıl içinde güvenle yiyebilirsiniz.
KONSERVE YİYECEKLER
Konserve yiyeceklerin ambalajlarındaki son tüketim tarihleri oldukça ileridir. Ancak eğer tenekenin ya da kavanozun hava sızdırmazlığı bozulmadıysa, herhangi bir yerinde şişlik vb. yoksa ve doğrudan ışık almayan serin bir yerde saklandıysa, konservenin ömrü dört yıla kadar uzayabilir.