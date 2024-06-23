Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi olabilir

İki farklı türü bulunan yağda çözünen bir vitamin türü olan K vitamininin ilki olan K1 vitamini fillokinon ıspanak, lahana gibi bitkilerle birlikte vücuda alınır. Diğer tür olan K2 vitamini ise menakinon ise bağırsaklarda bulunan bakteriler tarafından doğal olarak üretilir. İkisi de vücutta benzer şekilde çalışır ve kanın pıhtılaşmasından sorumludur.'
Sığanık, K vitamini içeren besinlere değinerek, bu vitaminin ıspanak, pazı, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, karalahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı ve maydanozda bulunduğunun bilgisini verdi.
Bunlara ek olarak tüketilebilecek gıdalardan bahseden Sığanık, 'Ayrıca bezelye, taze fasulye, soya ve Meksika fasulyesi, domates, kırmızı ve beyaz et, yumurta, çilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar gibi meyveleri, fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişleri de beslenmenize ekleyebilirsiniz.' tavsiyesinde bulundu.