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Haberler Galeri Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi olabilir

Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi olabilir

Vücudunda herhangi bir yerinde kendiliğinde oluşan kanamalar, ciltte kolay çürüme ve kan pıhtılaşması K vitamini eksikliğinin belirtisi olabilir. Aşırı kanamayı önleyen K vitamini ıspanak, domates, maydanoz, brokoli gibi besinlerden vücuda alınabiliyor.

AA

Giriş Tarihi: 23.06.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 14:51

Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi
Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi

İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, 'Vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan da nedensiz kanamalar, ciltte kolay çürüme, tırnak altlarında kan pıhtılarının görülmesi K vitamini eksikliğinin belirtisidir.' ifadesini kullandı.

Akciğer dokusunda bulunan elastin liflerinin yapısının korunmasında etkili olabileceği düşünülen K vitamininin pıhtılaşmayı düzenleyerek aşırı kanamaları ve morarmaları önlediğini anlatan Sığanık, K vitamini eksikliğinde görülen en önemli belirtinin aşırı kanama olduğunu vurguladı.

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Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi
Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi

Sığanık, vücutta kesilen veya yaralanan bir bölgede kanın pıhtılaşmasının gecikmesine bağlı olarak aşırı kanama görülebildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

'K vitamini eksikliğinde vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan da nedensiz kanamalar meydana gelebilir. Bu vitamin pıhtılaşma için gerekli olan proteinlerin üretiminde görevlidir. Vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan da nedensiz kanamalar, ciltte kolay çürüme, tırnak altlarında kan pıhtılarının görülmesi K vitamini eksikliğinin belirtisidir.'

'DOMATES VE MAYDANOZ TÜKETİLMELİ'

Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, vitaminin her iki alt türü olan K1 VE K2'den bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi
Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi

İki farklı türü bulunan yağda çözünen bir vitamin türü olan K vitamininin ilki olan K1 vitamini fillokinon ıspanak, lahana gibi bitkilerle birlikte vücuda alınır. Diğer tür olan K2 vitamini ise menakinon ise bağırsaklarda bulunan bakteriler tarafından doğal olarak üretilir. İkisi de vücutta benzer şekilde çalışır ve kanın pıhtılaşmasından sorumludur.'

Sığanık, K vitamini içeren besinlere değinerek, bu vitaminin ıspanak, pazı, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, karalahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı ve maydanozda bulunduğunun bilgisini verdi.

Bunlara ek olarak tüketilebilecek gıdalardan bahseden Sığanık, 'Ayrıca bezelye, taze fasulye, soya ve Meksika fasulyesi, domates, kırmızı ve beyaz et, yumurta, çilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar gibi meyveleri, fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişleri de beslenmenize ekleyebilirsiniz.' tavsiyesinde bulundu.

Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi
Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi

'K VİTAMİNİ AŞIRI KANAMAYI ÖNLER'
Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, vitamininin pıhtılaşma için gerekli olan proteinlerin üretiminde görev yaptığını belirterek, vücudun içinde ve dışında aşırı kanamanın önlenmesini sağladığını vurguladı.

Besinlerle vücuda yeteri kadar alınmaması ve K vitamini eksikliğinin gelişmesi durumunda yaşanabilecek durumlara değinen Sığanık, şu ifadeleri kullandı:

'K vitamini eksikliği sonucunda pıhtılaşma için gerekli olan kan proteinlerinin üretimi bozulur, buna bağlı olarak pıhtılaşma bozuklukları, olağan dışı ve aşırı kanamalar ortaya çıkabilir. K vitamini eksikliği yetişkinler arasında oldukça nadir görülür. Bunun nedeni tüketilen besinlerin içerisinde bol miktarda K1 vitamini olması ve vücutta da K2 vitamininin üretiliyor olmasıdır. Fakat bazı durumlarda K vitamininin emilimine ilişkin sorunlar, beslenme düzenindeki ciddi bozukluklar veya çeşitli hastalıklara bağlı olarak yetişkinlerde K vitamini eksikliğine rastlamak mümkündür.'