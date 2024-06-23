Cildinizde çürüme varsa dikkat! K vitamini eksikliği belirtisi olabilir

Sığanık, vücutta kesilen veya yaralanan bir bölgede kanın pıhtılaşmasının gecikmesine bağlı olarak aşırı kanama görülebildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

'K vitamini eksikliğinde vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan da nedensiz kanamalar meydana gelebilir. Bu vitamin pıhtılaşma için gerekli olan proteinlerin üretiminde görevlidir. Vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan da nedensiz kanamalar, ciltte kolay çürüme, tırnak altlarında kan pıhtılarının görülmesi K vitamini eksikliğinin belirtisidir.'

'DOMATES VE MAYDANOZ TÜKETİLMELİ'

Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, vitaminin her iki alt türü olan K1 VE K2'den bahsederek, şu açıklamalarda bulundu: