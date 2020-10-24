Dikkat! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?
Dikkat merak edilen liste açıklandı! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:07
Aşağıda gıdalar kan grupları için faydalı, zararlı ve nötr olarak gösterilmiştir. Genel bilgiler içermektedir. Kişinin bölgesel ve bir önceki kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
UYKULUK
A Kan Grubu : Zararlı
B Kan Grubu: Zararlı
AB Kan Grubu: Zararlı
0 Kan Grubu: Faydalı
KEKLİK ETİ
A Kan Grubu : Zararlı
B Kan Grubu: Zararlı
AB Kan Grubu: Zararlı
0 Kan Grubu: Nötr
KOYUN
A Kan Grubu : Zararlı
B Kan Grubu: Faydalı
AB Kan Grubu: Nötr
0 Kan Grubu: Faydalı
DANA
A Kan Grubu : Zararlı
B Kan Grubu: Nötr
AB Kan Grubu: Zararlı
0 Kan Grubu: Faydalı