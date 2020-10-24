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Dikkat! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Dikkat merak edilen liste açıklandı! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:07
Dikkat! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Aşağıda gıdalar kan grupları için faydalı, zararlı ve nötr olarak gösterilmiştir. Genel bilgiler içermektedir. Kişinin bölgesel ve bir önceki kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

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Dikkat! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

UYKULUK

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

Dikkat! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

KEKLİK ETİ

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Nötr

Dikkat! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

KOYUN

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Faydalı

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Faydalı

Dikkat! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

DANA

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Nötr

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

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