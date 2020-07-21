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Diyet yapanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

Diyet yapanlar dikkat. Uzmanlar uyardı.Bunu sakın yapmayın: Hızlı kilo verme isteği yanlış diyet uygulamalarını da beraberinde getirebiliyor. Peki, diyet yaparken nelere dikkat edilmeli? Diyet yapanlar neleri yanlış biliyor? İşte diyet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken püf noktaları...

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 16:57
Diyet yapanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

DİYET YAPARKEN ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Aysun İpek, "diyet yaparken asla yapılmaması gerekenler" hakkında bilgi verdi. İpek, "Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber hızla kilo verme telaşı bu dönemde ortaya çıkabilecek birçok beslenme hatasını da beraberinde götürmekte. Bu nedenle özellikle doğru bilgi eşliğinde yol almak bedensel ve zihinsel sağlığınız açısından sizi daha iyi hissettirecektir.

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Diyet yapanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

DOĞRU BİLDİĞİNİZ YANLIŞLARI BİR AN ÖNCE...

Başta belirtmek gerekir ki doğru beslenme mevsimsel bir olgu değildir. Sürekli kaybedilip kazanılan yağ doku zamanla direnç kazanacak ve her mevsim değişikliğinde vücudunuz kilo kaybetme konusunda daha çok zorlanacaktır. Güzel bir vücut yağ ve kas dokusu dengeli olduğunda ortaya çıkar. Yanlış bir beslenme modeli bu görüntüyü de sağlamayacaktır. Bu nedenle doğru bildiğiniz yanlışları bir an önce düzeltip bedeniniz için en doğru olanı tercih etmeniz gerekmektedir" diye konuştu.

Diyet yapanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

EN BÜYÜK HATA EKMEK YEMEMEK

Diyetisyen İpek, "Diyet yapan kişilerin düştüğü en önemli hatalardan biri vücuda yeterli miktarda karbonhidrat vermemektir. Diyet yapıyorum diyerek ekmek, pilav, makarna, patates, mısır gibi besinlerin tüketimi tamamen kesildiğinde metabolizma ihtiyacı olan karbonhidratı glikojen deposu ve kandaki şeker bitince kas dokudaki karbonhidratı kullanarak sağlar, bu şekilde kas kaybedersiniz ve vücut kas doku ile birlikte su da kaybeder. Aslında diyette karbonhidratı kestiğinizde tartıdaki sizi mutlu eden sonuç su ve kas kaybıdır. Fakat vücudunuzdan uzaklaştırmak istediğiniz yalnızca yağ dokudur" şeklinde konuştu.

Diyet yapanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

KATI KURALLARA HAYIR

Katı kurallardan bahseden İpek, "Eğer günlük hayatınızda tatlıyı çok seviyor ve sıklıkla tüketiyorsanız tatlıyı tamamen kesip diyete başladığınızda kilo kaybınız hızlı olması muhtemeldir. Yalnız bu kadar çok sevdiğiniz bir şeyi katı kural koyup uzun süre hayatınızdan çıkaramayabilirsiniz. Asıl tehlike tam da burada başlar. Kilo kaybınıza güvenip özlediğiniz tatlıları hayatınıza kontrolsüz bir şekilde yeniden sokarak ve eski kilonuza kısa sürede geri dönebilirsiniz. Bu nedenle katı kurallar koymak yerine haftada 1 tatlı tüketmeyi tercih edebilirsiniz" şeklinde bilgilendirdi.

Diyet yapanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

UZUN SÜRE AÇ KALMA

Aysun İpek uzun süre aç kalma konusunda, "Aç kalarak elbette kilo verebilirsiniz. Ancak gerçek kilo kaybını sağlamış olmazsınız. Vücudunuz kas depolarını enerji için kullanmaya başladığında karbonhidrattan yetersiz beslenmede olduğu gibi vücut yüksek oranda kas ve sıvı kaybına uğrar" dedi.

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