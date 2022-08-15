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Diziniz ve eklemleriniz mi ağrıyor? Çözüm çok basit! Zeytinyağı ve tuza...
Diziniz ve eklemleriniz mi ağrıyor? Çözüm çok basit! Zeytinyağı ve tuza...
Kısa süreli eklem ve diz ağrılarınız çözümü aslında mutfağınızda. Birçok kişi gün içerisinde diz ağrısı şikayeti nedeniyle evde yapabileceği bazı tedavi yöntemlerini merak ediyor. Peki diz kapağı ağrısı neden olur? Diz kapağı ağrısına ne iyi gelir? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:29
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:51
Fiziksel hareketlerin sonucunda ortaya çıkan ağrılar hayatınızı zorlaştırabilir. Bu nedenle zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak ve gün içerisinde birkaç kez olmak üzere buz uygulaması veya egzersi yapabilirsiniz. işte evde yapabilecek bazı tedavi yöntemleri ve bu problemin nedenleri...
Evde yapılabilecek bazı yöntemler ise uzun vadeli sorunların çoğuna yardımcı olabilir
Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan diz ve eklem ağrıları genellikle romatizma, kemik erimesi, kireçlenme ve menisküs gibi rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkıyor.
Birçok fiziksel harekete engel olan diz ve eklem ağrıları için egzersiz ve evde yapılabilecek karışımlar var.
EGZERSİZLER
Bireyler, ihtiyaçları için en iyi egzersizleri ve programları belirlemek için bir fizyoterapistle birlikte çalışabilirler.