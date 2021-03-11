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Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?
Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?
Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir? Dünya pandemiye karşı mücadelede gelen aşı haberleriyle umutlansa da, uzmanlar 2021 yılının haziran ayına kadar tedbirin elden bırakılmayacağını bildiriyor. Vatandaşlar uzun bir süre sarımsak, kimyon, kelle paça gibi koronavirüse iyi geldiği iddia eden besinlere yöneldi. İşte uzmanlardan her türlü virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besin tavsiyeleri...
Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 11:36
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 11:36
Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?
Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içeren ürünler olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bu sebeple beslenme alışkanlıklarında mutlaka yağlı tohumlara yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?
Küçük, "Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor.
Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?
Omega-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir.
Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?
Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir.
Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?
C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız.