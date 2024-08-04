Dünyada en çok görülen kanser türlerinden! İşte meme kanseri belirtileri...

Meme kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olup her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Prof. Dr. Evrim Metcalfe, meme kanserine dair bilinmesi gerekenleri açıkladı.

Metcalfe, yeterli fiziksel aktivitede bulunmanın yanı sıra, alkol ve sigaradan kaçınmanın da meme kanserinden korunmada önemini vurgulayarak, 12 yaşından önce adet görmenin ve 55 yaşından daha geç menopoza girmenin de meme kanseri riskini arttırdığını ifade etti.