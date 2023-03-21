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Haberler Galeri Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

Et ve et ürünleri protein bakımından oldukça zengin besinlerdir. Çoğunlukla da et ve et ürünleri tüketmeyenlerin yeteri kadar protein alamayacağı düşünülür. Ama bazı mucizevi bitkiler vardır ki almamız gereken protein seviyesini dengeleyebilir. Peki, et ve et ürünleri dışında protein ihtiyacınızı karşılayacak besinler nelerdir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 16:20 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 16:20
Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

Et ve sebzelerde protein bulunur. Bu nedenle et tüketemeyenlerin imdadına yeşil yapraklı sebzeler yetişir. Peki bitkisel proteinin en fazla olduğu sebzeler hangileri? İşte detaylar...

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Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

ÇİN LAHANASI

Çin lahanası harika bir protein kaynağıdır. Bir porsiyon (70 gram) Çin lahanası, 1 gram protein içerir. Ayrıca önemli miktarda folik asit, kalsiyum, potasyum, manganez, demir, A vitamini, C vitamini ve K vitamini içerir.

Çalışmalar, Çin lahanasının antioksidanlar açısından zengin olduğunu göstermiştir. Dış yapraklar çok fazla antioksidan güce sahiptir. Ek olarak, iltihap önleyici etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır.

Bazı araştırmalara göre, Çin lahanası gibi turpgil sebzelerin sık tüketilmesi prostat kanseri riskini azaltabilir.

Ek olarak, hayvanlar üzerinde yapılan bir deney, Çin lahanasından yapılan toz bazlı bir besin takviyesinin karaciğer kanseri geliştirme riskini de azalttığını göstermiştir.

100 gram Çin lahanası 1,5 gram protein içerir.

Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, yüksek besin içeriğine sahip çok popüler bir sebzedir. Bir porsiyon (134 gram) kuşkonmaz 2,9 gram protein içerir. Aynı zamanda önemli bir folik asit, bakır, manganez, fosfor, magnezyum, A vitamini ve K vitamini kaynağıdır. İltihap önley,c, ve anti-kanser etkileri bilinmektedir. Ayrıca, iyi bağırsak bakterilerinin büyümesini uyaran probiyotikler içerir.

Kuşkonmaz fırında, ızgarada, haşlamada veya buharda pişirilebilir ve özellikle salatalarda iyidir.

100 gram kuşkonmaz 2,2 gram protein içerir.

Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

HARDAL YEŞİLLİKLERİ

Hardal yeşillikleri, lahana ailesine aittir ve lahanaya çok benzer, ancak farklı, bir tada sahiptir. Bir porsiyon (56 gram) hardal yaprağı 1,5 gram protein içerir ve günlük potasyum miktarının yüzde 348'ini ve önerilen günlük A vitamini miktarının yüzde 118'ini sağlar. Ayrıca manganez, kalsiyum, B vitamini, C vitamini ve E vitamini bakımından da zengindir.

Hardal yaprakları fenolik bileşikler içerir, bu nedenle bitkinin antioksidan özellikleri vardır. Bir test tüpü çalışmasında, buharda pişirilen hardal yapraklarının safra asitlerini daha kolay bağladığı gösterilmiştir. Bu süreç kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı deney, buharda pişirmenin lahana, karalahana, yeşil biber ve brokolide de benzer bir olumlu etki yarattığını kanıtlamıştır.

Hardal yaprağını buğulanmış, haşlanmış, kavrulmuş olarak hazırlayabilir veya çiğ olarak salatalarda yiyebilirsiniz.

100 gram hardal yaprağı 2,7 gram protein içerir.

Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

BROKOLİ

Brokoli, protein açısından zengin son derece popüler bir sebzedir. Bir porsiyon (91 gram) çiğ, doğranmış brokoli 2,6 gram protein ve tüm gerekli amino asitleri içerir. Ayrıca bol miktarda folik asit, manganez, potasyum, fosfor, C vitamini ve K vitamini içerir.

Ayrıca bitki bileşikleri ve flavonoidler içerir. Bunlar antioksidan ve iltihap önleyici özelliklerini sağlar. Hardal yeşillikleri gibi brokoli de kanseri önlemeye yardımcı olan bir bileşik olan glukozinolatlar bakımından zengindir. Ek olarak brokoli, antioksidan bileşiklerin üretimini ve detoksifikasyonunu uyararak sağlıklı karaciğer fonksiyonunu destekler.

100 gram brokoli 2,8 gram protein içerir.

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