Et yemeyenlere müjde! Bu besinler tam bir protein deposu

HARDAL YEŞİLLİKLERİ

Hardal yeşillikleri, lahana ailesine aittir ve lahanaya çok benzer, ancak farklı, bir tada sahiptir. Bir porsiyon (56 gram) hardal yaprağı 1,5 gram protein içerir ve günlük potasyum miktarının yüzde 348'ini ve önerilen günlük A vitamini miktarının yüzde 118'ini sağlar. Ayrıca manganez, kalsiyum, B vitamini, C vitamini ve E vitamini bakımından da zengindir.

Hardal yaprakları fenolik bileşikler içerir, bu nedenle bitkinin antioksidan özellikleri vardır. Bir test tüpü çalışmasında, buharda pişirilen hardal yapraklarının safra asitlerini daha kolay bağladığı gösterilmiştir. Bu süreç kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı deney, buharda pişirmenin lahana, karalahana, yeşil biber ve brokolide de benzer bir olumlu etki yarattığını kanıtlamıştır.

Hardal yaprağını buğulanmış, haşlanmış, kavrulmuş olarak hazırlayabilir veya çiğ olarak salatalarda yiyebilirsiniz.

100 gram hardal yaprağı 2,7 gram protein içerir.