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Faydaları saymakla bitmiyor! Günde bir bardak tüketmek...
Faydaları saymakla bitmiyor! Günde bir bardak tüketmek...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, hindistan cevizi sütünün içeriğindeki laurik asidin virüs, bakteri ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Aksoylu, diyetisyen kontrolü altında belirli bir ölçüde tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütünün kilo vermeye de yardımcı olduğunu kaydetti.
Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:26
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunan hindistan cevizi sütü hakkında bilgi verdi.
Hindistan cevizi sütünün içinde çok sayıda vitamin ve minerallerin olduğuna dikkat çeken Aksoylu, "Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve olası hastalıklardan korunmak için tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütü, orta zincirli bir yağ asidi (MCT) deposudur. Yaşlanmayı geciktirici etkisinin yanı sıra susuzluktan koruyan, beyin ve kaslar için enerji deposu olan hindistan cevizi sütünün pek çok sindirim sistemi problemine de iyi geliyor.
Hindistan cevizi sütü; elektrolit, B ve C vitaminlerinin yanı sıra çinko, sülfür, iyodin, selenyum gibi mineraller bakımından zengin bir içecektir" dedi.
Hindistan cevizi sütünün bir bardağında yalnızca 46 kalori olduğunu bilindiğinin altını çizen Aksoylu, "Yaygın olarak bilinenin aksine sütten yapılmaz.
Hindistan cevizi olgunlaştıkça orta kısmında bulunan su meyveye dönüşür. 6 ile 7 ay içinde olgunlaşan meyve, hindistan cevizi suyu bakımından zengindir. Ancak hindistan cevizi sütü, meyvenin suyundan değil yenebilen etli kısmından elde edilir. Bu yüzden olgun meyveden elde edilen sütün, krema benzeri bir kıvamı bulunur. Hindistan cevizi sütü yüksek miktarda laurik asit içerir. Antiviral ve antibakteriyel etkisi olduğu düşünülen laurik asidin, kolesterol düzeyinin dengelendiği ve kalp sağlığına da iyi geldiği düşünülür.