Fazla et tüketimi o hastalıklara davetiye çıkarıyor! Uzmanından bayramda beslenme önerileri

Kurban Bayramı'nda kırmız et tüketirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uzmanlar uyarıyor. Özellikle aşırı et tüketimi beraberinde bazı hastalıkları da getiriyor. Uzman Diyetisyen Cansu Özçelik, aşırı kırmızı et tüketiminin mide ve bağırsak hastalıklarına zemin hazırlayacağını belirterek dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.