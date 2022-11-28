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Haberler Galeri Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Mevsim değişiklikleri döneminde özellikle de bağışıklığımızın düştüğü zamanlarda başvurduğumuz vitaminler bilinçsiz kullanım durumunda hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Uzman isim yaptığı açıklamada "Yüksek dozda vitamin, kalp, böbrek, mide gibi yumuşak dokularda kireçlenmeden böbrek taşlarına, karaciğer ve dalağın büyümesinden cildin kuruyup çatlamasına kadar pek çok önemli hastalığa neden olabiliyor." dedi.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:14 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:25
Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor
Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, fazla vitaminin yol açtığı hastalıkları anlattı.

Vitaminlerin 0-2, 5 yaş ve adolesan döneminde (10 yaştan itibaren) vitamin ile mineral ihtiyacının arttığını aktaran Taşkın, vitaminlerin vücutta büyüme, gelişme, enerji kullanımı ile yeni hücre ve dokuların yapımı için gerekli olduğunu söyledi.

Taşkın, normal büyüyen ve sağlıklı beslenen çocuklarda vitamin takviyesine ihtiyaç duyulmayacağının altını çizerek, "Maalesef pek çok ebeveyn, çocuğun yeterli beslenip beslenmemesine ve gelişim durumuna bakmaksızın vitamin takviyesi yapıyor. Ancak yüksek dozda vitamin, kalp, böbrek, mide gibi yumuşak dokularda kireçlenmeden böbrek taşlarına, karaciğer ve dalağın büyümesinden cildin kuruyup çatlamasına kadar pek çok önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden çocuklarınıza vitamin takviyesi yapmadan önce mutlaka hekiminize başvurun." ifadelerini kullandı.

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Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor
Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

VÜCUTTA DEPOLANIYORLAR

Vitaminlerin "suda eriyen vitaminler" ile "yağda eriyen vitaminler" olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirten Taşkın, "B ve C vitaminleri suda eriyen, A, D, E ve K vitaminleri de yağda eriyen vitaminler grubunda yer alıyor. Suda eriyen B ile C vitaminleri fazla alındıklarında idrar yolu ile vücuttan atıldıkları için genellikle sorun oluşturmuyor. Bunun aksine yağda eriyen vitaminler vücutta depolandıkları için toksik etki oluşturarak yarar yerine zarar verebiliyor." açıklamasında bulundu.

Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor
Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Fazla A vitamini karaciğeri vuruyor

Gökmen Alpaslan Taşkın, yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin aşırı depolanması sonucunda çocuklarda yaşanan sağlık problemlerini ise şöyle sıraladı:

Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor
Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

"A vitamini özellikle çocukların büyüme döneminde, görme, üreme, bağışıklık sistemi ve epitel hücrelerin bütünlüğü ile akciğer olgunlaşmasına yardımcı olmasıyla önem taşıyor. Eksikliğinde mental ve fiziksel gelişim etkileniyor, cilt kuruyor, kabuklanıyor, iştahta azalma, kansızlık ile enfeksiyonlara eğilim artıyor. Ancak yağda eriyen vitamin olduğu için gelişigüzel takviye edildiğinde yarar yerine zarar veriyor. Dokularda birikerek aşırı iştahsızlık, yavaş büyüme, cildin kuruyup çatlaması ve sararması, karaciğer ve dalağın büyümesi, uzun kemiklerde ağrı, artmış kafa içi basıncı ile kellik gibi önemli sorunlara neden oluyor."

Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor
Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

D VİTAMİNİ KİLO KAYBI, BÖBREK TAŞI VE KİREÇLENME YAPIYOR

D vitamininin kalsiyumun vücutta emilmesine katkı sağladığına dikkati çeken Taşkın, "Çocuklarda kemikler ve dişlerin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Bunların yanı sıra bağışıklık ve sinir sistemini de destekliyor. D vitamini, yağda eriyen ve depolanan bir vitamin olduğu için günlük gereksinimin üzerinde alındığında vücutta birikip toksik etki oluşturuyor. Bunun sonucunda da ishal, kilo kaybı, sık idrara çıkma, böbrek taşı, gece idrar yapma, kalp, böbrek, kan damarları, bronş ile mide gibi yumuşak dokularda kalsiyum birikimine bağlı kireçlenme gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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