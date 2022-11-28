Fazla vitamin kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, fazla vitaminin yol açtığı hastalıkları anlattı.

Vitaminlerin 0-2, 5 yaş ve adolesan döneminde (10 yaştan itibaren) vitamin ile mineral ihtiyacının arttığını aktaran Taşkın, vitaminlerin vücutta büyüme, gelişme, enerji kullanımı ile yeni hücre ve dokuların yapımı için gerekli olduğunu söyledi.

Taşkın, normal büyüyen ve sağlıklı beslenen çocuklarda vitamin takviyesine ihtiyaç duyulmayacağının altını çizerek, "Maalesef pek çok ebeveyn, çocuğun yeterli beslenip beslenmemesine ve gelişim durumuna bakmaksızın vitamin takviyesi yapıyor. Ancak yüksek dozda vitamin, kalp, böbrek, mide gibi yumuşak dokularda kireçlenmeden böbrek taşlarına, karaciğer ve dalağın büyümesinden cildin kuruyup çatlamasına kadar pek çok önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden çocuklarınıza vitamin takviyesi yapmadan önce mutlaka hekiminize başvurun." ifadelerini kullandı.