Geceleri su içmek için kalkıyorsanız dikkat! Büyük bir problemin habercisi olabilir!

TUZLU VE BAHARATLI YEMEKLER

Geceleri susuzluğunuzu etkileyen, gün boyunca içtiğiniz şey değildir; Ne yediğiniz de çok etkili olabilir. Mesela baharatlı ya da çok tuzlu bir yemek yediniz mi? Sonra vücudunuz gece boyunca bu yemeği yakmakla meşgul olacak, bu da bazı durumlarda mide yanmasına neden olabilir. Gece boyunca daha sık mide ekşimesi varsa bu, gribe yakalandığınızın bir işareti olabilir veya en kötü durumda, bir şeker hastalığı belirtisi olabilir. Mide ekşimesi devam ediyor ve geceleri düzenli olarak susayarak uyanıyorsanız doktora gitmek en doğru hareket olur.