Gecelerinizi kabusa çeviren yiyecekler! Hangi yiyecekler uykusuzluk yapar?

ÇİKOLATA

Çoğumuzun gece geç saatlerde tüketmek için can attığı şey çikolata olsa da eğer yatmadan önce sürekli olarak çikolata yiyorsanız, uykuya dalmakta sorun yaşamanızın sebebi bu olabilir. Bunun nedeni, çikolatanın hem kafein hem de ilave şeker açısından zengin olmasıdır. Kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara neden olarak uykuda kalmada zorluğa yol açabildiğinden, uykuyu olumsuz etkileyebilecek bir besindir.